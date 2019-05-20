В Каннах показали российский 3D-мультфильм «NETSKI» про глобальную сеть

Канны, Франция, , 16:27 — REGNUM На Каннском кинорынке MarcheduFilm продюсер Александр Ревва и анимационная студия «Колобанга» показали полнометражный 3D-мультфильм «NETSKI». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Премьера была эксклюзивной, показ состоялся на стенде Made In Russia. Отмечается, что анимационный проект привлек к себе внимание киноэкспертов из США, Канады, Китая, Мексики, Аргентины, Великобритании, Италии благодаря оригинальной идее, качественной анимации и маштабности проекта.

Были заключены соглашения, в рамках которых работа над ним будет производиться совместно с представителями Голливуда. Александр Ревва заявил, что «NETSKI» неизбежно станет «ярчайшим событием» в жизни российской и зарубежной анимационной индустрии.

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Франшиза «NETSKI» будет состоять из нескольких полнометражных мультфильмов, сюжет которых расскажет зрителям о приключениях персонажей в глобальной сети, где живет множество цифровых рас. Ожидается, что премьера картины на больших экранах состоится в 2020 году.

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