Собчак назначили генпродюсером канала «Супер»

Москва, , 15:57 — REGNUM Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщает 20 мая пресс-служба «Газпром-медиа холдинг».

«Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала», — говорится в сообщении.

Читайте также: Собчак назвала свой ежемесячный доход

Так, Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов. Также планируется, что она будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собчак устроила скандал в гримерке НТВ. Отмечалось, что журналистка резко отреагировавшая на сюжет телеканала, не захотела комментировать информацию и ушла из студии.

Читайте также: Собчак объяснила свое решение уйти из студии НТВ