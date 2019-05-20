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Собчак назначили генпродюсером канала «Супер»

Культура

Собчак будет заниматься программным наполнением канала

Москва, 20 мая 2019, 15:57 — REGNUM  Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщает 20 мая пресс-служба «Газпром-медиа холдинг».

«Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала», — говорится в сообщении.

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Так, Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов. Также планируется, что она будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собчак устроила скандал в гримерке НТВ. Отмечалось, что журналистка резко отреагировавшая на сюжет телеканала, не захотела комментировать информацию и ушла из студии.

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