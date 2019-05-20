В Данилове Ярославской области открылась выставка двух пейзажистов

Данилов, Ярославская область, , 15:35 — REGNUM В Международный день музеев, 18 мая, в Даниловской художественной галерее открылась выставка «Пейзаж: метаморфозы» — совместный проект ярославских художников Олега Рожкова и Антона Братыкина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Идея этого проекта родилась больше года назад. Но реализовать свой замысел Олег Рожков и Антон Братыкин смогли только сейчас, когда для выставки свои залы предоставила Даниловская художественная галерея — площадка, открытая для актуального искусства и новых идей.

В первом зале экспозиции представлены ранние работы Рожкова и Братыкина. Отличия в творческой манере едва уловимы, а авторство в большинстве случаев невозможно установить самостоятельно. Произведения не атрибутированы — тем самым подчеркивается очевидное сходство картин, созданных в тот момент, когда только-только заканчивается этап ученичества.

Как со временем меняется творческий метод каждого из них, так и экспозиция «Пейзаж: метаморфозы» преобразуется в два индивидуальных выставочных пространства, где представлены современные работы авторов. Здесь все картины подписаны, но очевидно, что этикетки нужны зрителю лишь как дополнительная информация для понимания смыслов.

Почерк и стиль каждого художника со временем стал настолько индивидуален, что узнать руку каждого не составляет труда.

«Насколько глубокие вопросы ты задаешь — настолько интересные ответы получаешь, — рассуждает Олег Рожков. — Мир вокруг нас, с одной стороны, очень сложен. А с другой — очень отзывчив, и в нем можно найти ответ на любой вопрос! В этом-то как раз и заключается творческий процесс».

И Олег Рожков, и Антон Братыкин оба пишут с натуры, оба смотрят на один и тот же мир, но картина мира получается у каждого своя. Поскольку каждый ставит и решает собственные творческие задачи, ищет ответы на собственные вопросы.