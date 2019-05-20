Для школьных музеев в Ульяновской области учредят гранты

Ульяновск, , 14:44 — REGNUM В Ульяновской области проведут краеведческий смотр-конкурс школьных музеев, победители которых получат гранты. Средства будут предоставлены на обновление музеев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В новом учебном году в регионе планируется провести краеведческий смотр-конкурс школьных музеев. Его победители получат серьезные гранты на обновление и реконструкцию. Планируется, что смотр будет включать в себя конкурсы видеороликов и виртуальных экскурсий, юных экскурсоводов, мастер-классов и другие направления. Итоги будут подведены на областном слёте активистов школьных музеев.

«Все школьные музеи выполняют поистине важную государственную задачу — сохраняют историю нашей страны. Впереди очень важная дата — 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Активисты школьных музеев должны стать проводниками этого большого события для остальных ребят как в нашей стране, так и во всём мире», — сказал глава региона Сергей Морозов.

Кроме того, музеям будет оказываться помощь со стороны государственных и муниципальных архивов, музеев, комплекса туризма и краеведения Дворца творчества детей и молодёжи.

Всего в регионе насчитывается более 300 школьных музеев, насчитывается свыше 1 тыс. активистов. Тематика музеев разная: этнографическая, краеведческая, в честь известных земляков.