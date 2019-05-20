Понедельник, 20 Мая 2019 года
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В Кремле оценили выступление России на «Евровидении»

Культура

«Третье место — достаточно высокое место»

Москва, 20 мая 2019, 13:11 — REGNUM  Третье место России на песенном конкурсе «Евровидении» является «достаточно высоким», заявил 20 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не можем как-то судить, мы не специалисты. Квалифицированно может сказать только министерство культуры. Но третье место — достаточно высокое место», — заявил Песков, комментируя вероятность того, что судейство было предвзятым.

Как сообщало ИА REGNUM, российский певец Сергей Лазарев второй раз принял участие в конкурсе «Евровидение». Как и в первый раз, артист не смог подняться выше третьей строчки, уступив исполнителям из Нидерландов и Италии. В финале от голосования были отстранены члены белорусского жюри.

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Конкурс «Евровидение»
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