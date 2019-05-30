Четверг, 30 Мая 2019 года
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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Глеб Глинка

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Глеб Глинка
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 30 мая 2019, 08:30 — REGNUM  

Передача CXXXIV, где в гостях мистер Глеб Глебович Глинка, и мы говорим об очень грустном и вполне весёлом.

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Глеб Глинка
Иллюстрация: Личный архив Глеба Глинки
Глеб Глинка

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Фаина Гримберг

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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