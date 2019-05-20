В Перми открывается Международный Дягилевский фестиваль

Пермь, , 12:14 — REGNUM С 20 по 30 мая Перми будет проходить одно из самых ярких музыкальных событий весны 2019 года — Международный Дягилевский фестиваль. На восьми лучших площадках города, среди которых Пермский театр оперы и балета, Центральный органный зал, Пермский академический театр, Пермская художественная галерея, Дом Дягилвева и другие, будут проходить мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективы художественных фильмов, выставки и многое другое. Откроет музыкальный форум выступление в ДК культуры им. Солдатова Фестивального оркестра, состоящий из музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей, под управлением художественного руководителя смотра, маэстро Теодора Курентзиса. Будет исполнена Девятая симфония Густава Малера. Стоит отметить, что с тех пор как Курентзис возглавил фестиваль в 2011 году, на нем обязательно звучит одно из знаковых произведений Малера.

Программа форума 2019 года необычайно насыщена. Специалисты отмечают ночные концерты Piano-gala с участием Вадима Холоденко, Полины Осетинской и Алексея Любимова и Strings-gala, который объединит выступления скрипачей и виолончелистов, спектакль легендарного Анатолия Васильева «Старик и море» с Аллой Демидовой, выступление французского ансамбля старинной музыки La Tempête и многонационального коллектива из представителей десяти стран Klangforum Wien, музыкальную прогулку Musica Fugit по территории Разгуляя, песенный вечер Надежды Павловой, и, конечно, сольные концерты Вадима Холоденко, Алексея Любимова, Джованни Соллима, Михаила Мордвинова, Антона Батагова, Сесиль Лартиго, Полины Осетинской, Алексея Гориболя, Маттиаса Хёффса и Кристиана Шмитта.

30 мая на закрытии в Пермском оперном театре оркестр из Германии Mahler Chamber Orchestra и хор musicAeterna исполнит «Немецкий реквием»Иоганнеса Брамсав интерпретации Теодора Курентзиса.

В мире существует несколько фестивалей в честь создателя «Русских сезонов» и «Русских балетов» Сергея Дягилева, но именно пермский выделяется на их фоне особо. Дягилевский фестиваль проводится с 2003 года: поначалу он назывался «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж» и проходил раз в два года. В 2012 году фестиваль сменил имя на более лаконичное и стал ежегодным. Учредителем Дягилевского фестиваля является Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. Основным организатором выступает Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского.

В Перми Дягилев жил в юности — с 8 по 18 лет. Именно в городе на Каме он получил первый музыкальный опыт. В Перми находится единственный в мире Дом-музей Дягилева.