Артемий Манукян на «Студвесне»: творчество помогает освоить любую профессию

Алексей Мазуров, , 14:49 — REGNUM

Хореограф, танцевальный продюсер, президент официального представительства Hip Hop International Russia Артемий Манукян в 2019 году уже 11-й раз выступал в качестве члена жюри танцевального направления национального финала «Российской студенческой весны». Корреспондент ИА REGNUM пообщался с Артемием о том, какое впечатление на него произвёл конкурс, завершившийся в Перми 19 мая.

: Поделитесь, пожалуйста, общими впечатлениями о том, как проходит финал «Российской студенческой весны».

В целом впечатления хорошие, есть интересные номера, и в этом году мы смотрим на профильников также, есть такая категория. Поэтому есть с чем сравнивать, иногда не все профильники делают лучше, чем обычные студенты, мы это уже заметили, но в целом впечатления достаточно позитивные. Мы немножко устали, но, мне кажется, что отработали всё честно, посудили. Всё о'кей. Были прямо на десяточку номера, не скажу, что их много было, но были.

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: — Уровень эмоционального накала достаточно высок, битбоксер Вахтанг во время своего мастер-класса говорил о том, что ребятам нужно учиться расслабляться, сталкивались ли с этим на танцевальном конкурсе?

В целом мне кажется, что участники достаточно свободны, раскрепощённые, бывают, конечно, моменты, когда чувствуешь, что могло быть лучше… В основном это касается солистов, у них бывает момент такой, видно, что зажаты, и если бы раскрылись, то было бы вообще хорошо. По большому счету всё вообще хорошо, они пляшут: то, что хотели показать, то и показывают. С этой стороны все о'кей.

: Вы уже 11 раз являетесь членом жюри конкурса, вы постоянный участник: отличается ли организация проведения конкурса от того, как было в других городах, в чём отличие пермского формата?

Всё отлично, если отличается, то в лучшую сторону: с каждым годом что-то интересное происходит, у нас сейчас сформировался отличный судейский состав, мне это очень всё нравится, всё супер.

: На финал конкурса приехали участники буквально со всей России, разных возрастов, по правилам могут принимать участие люди в возрасте до 30 лет. Татьяна Малахова на пресс-конференции также сказала, что любители порой выступают сильнее профессионалов. Каков условный базовый уровень участников и есть ли те, у кого он явно выше?

У нас нет такого стандарта, мы смотрим на тот перфоманс, который нам показывают, всё оценивается вместе, нет такого момента, что оцениваем базовый уровень. Смотришь на эмоциональную составляющую, на композицию, костюм, музыку. Бывает, хорошо станцевали, даже технически базово всё круто сделано, но музыка не позволяет поставить высокий балл. Выбор композиции очень важен. Но! Всё-таки хочу отметить, что некоторым командам я бы посоветовал позаниматься базой. Есть такой момент: «где-то что-то увидел, пошёл и повторил» — это тоже присутствует.

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: — Вы свою первую студию открыли в 1993 году, много видели конкурсов, фестивалей, есть ли что-то такое, что вас удивило на этом финале «Студенческой весны»?

Ничего не удивило, но приятные впечатления были, я получил удовольствие, просмотрев некоторые номера. Были хорошие — я высокий балл поставил. Обычно как: смотришь, если всё нравится, то ты и сам получаешь огромное удовольствие от того, что ты смотришь. Не только ты, но и зрители. Иногда реакция зрителей — она достаточно правдиво показывает, насколько номер получился и удался. Так, чтобы удивить… Такого, к сожалению, нет. А может быть, это и хорошо.

: Жюри ежедневно оценивает более 80-ти коллективов и исполнителей, насколько трудно это для него, как вами воспринимается эта работа?

Ничего сверхсложного нет, это как обычная работа, если ты её знаешь и не первый раз это делаешь.

: А приходилось ли принимать трудные решения в оценке? Вам лично и во время совещаний жюри.

Я обычно сразу ставлю оценку, вообще не смотрю, кто что ставит, это происходит всё моментально, в процессе просмотра в голове складывается оценка, которую я сейчас поставлю.

: Есть ли то, что расстроило?

Да, есть.

: Расскажете?

Да, я скажу. Это касается стрит-дэнс команд, которые показывают именно уличные танцы, есть такая номинация, и выработался некий стандарт: несмотря на то, что «уличных» направлений достаточно много и есть прямо супермного интересной музыки, но почему-то берётся определенное количество треков, допустим, десять или пятнадцать треков, которые из номера в номер перетаскиваются, очерёдность воспроизведения — это «Дэнсхолл», сменяющийся «Вогом», и это всё какие-то нарезки. Почему нельзя сделать общую композицию, пропустить через себя и что-то интересное придумать? Это расстраивает. Какой-то выработался стандарт, что обязательно нужно сделать так. Не то, чтобы все так делают, но есть такой огромный процент, достаточно большой.

: Повторение именно музыкального сопровождения?

Да. И музыкального сопровождения и то, что они показывают, сами направления, — они прямо чередуются один за другим, всё по стандарту. Они даже не думают. Грубо говоря: я вот это посмотрел, вроде это модно, я буду так делать. А так, чтобы самим придумать… Надо, чтобы было творчество. Соответственно, эти команды —они, конечно, проигрывают. И у них в принципе развития нет. Они в какой-то момент останавливаются и далее даже не знают, что им дальше делать, потому что они не развивали в себе момент творчества, чтобы дальше идти.

: То есть они остановились на уровне исполнительства и не могут перепрыгнуть на другой уровень и внести творческий момент, креатив?

Да у них и исполнительство тоже такое… Оставляет желать лучшего (улыбается).

: Вы же продюсер, присматриваете ли ребят в свою студию?

Есть такой момент, что обычно иногородним тяжело попасть, потому что если мы в UDC делаем какие-то постановки, то обычно мы их показываем в Европе, в Америке, и этот процесс финансово достаточно затратный.

: То есть это надо всё бросить и ехать к вам, «пахать»?

Да. Сначала тут, потом туда, это такой… сложный момент. Но, естественно, если кто-то хочет поучиться — я всегда рад.

: В чём видите миссию таких конкурсов и фестивалей, как «Российская студенческая весна»?

Миссия тут очевидна: творчески развивать студентов, чтобы они показывали что-то ещё, кроме того, что они учатся на какие-то профессии. Именно творческий момент очень важен, потому что этот процесс — он ни в коем случае не останавливает учебу. К примеру, вот у меня технический вуз, и я не должен петь или танцевать… Я считаю, что наоборот: если ты творчески себя развиваешь, то в профессии ты будешь лучше и 100% всегда будешь на уровне, покажешь себя очень хорошо. Хорошо, что есть такой конкурс, как «Студвесна», он достаточно крепкий, популярный, рейтинговый, требовательный, с суперсудейской коллегией. Поэтому, естественно, это всё даёт возможность студентам не просто что-то где-то попробовать, а у них есть конкретная цель: приехать и получить первый приз. Это круто всё.

Напомним, результаты национального финала «Российской студенческой весны» были озвучены 18 мая 2019 года на церемонии закрытия. Победителем в танцевальном направлении был признан Народный ансамбль танца «Ситим» из Якутии.

Всего по итогам 75 региональных фестивалей в финал конкурса вышли 3 тыс. участников. Они представляли свои работы в семи направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах. В 2019 году «Российская студенческая весна» проходит на базе платформы АНО «Россия — страна возможностей».

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