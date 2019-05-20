Пермский хор «Млада» даст благотворительный концерт

Пермь, , 10:24 — REGNUM Пермский академический хор «Млада» проведет благотворительный концерт, приуроченный ко Дню защиты детей, об этом 20 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Целью мероприятия является сбор средств для благотворительной организации «Поддержка людей с ихтиозом». Мероприятие пройдет 1 и 2 июня в Частной филармонии «Триумф».

Ихтиоз — редкое генетическое заболевание, встречающееся в одном случае на 300 тыс. человек и связанное с нарушением кожного покрова. Болезнь является малоизученной, поэтому ее лечение затруднительно.

Напомним, пермский хор «Млада», возглавляемый заслуженным деятелем искусств России Ольгой Выгузовой, появился около 30 лет назад, коллектив получил признание как в России, так и за рубежом.

Ранее хор одержал победу на международном конкурсе «Московская весна a cappella» в номинации «Большая вокальная группа».

Читайте ранее в этом сюжете: Пермский хор «Млада» победил на конкурсе «Московская весна a cappella»