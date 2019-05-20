Более 100 алтайских учреждений приняли участие в акции «Ночь музеев»

Барнаул, , 10:11 — REGNUM В Алтайском крае подвели итоги акции «Ночь музеев», в которой приняли участие более 100 государственных, частных, ведомственных и школьных музеев. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на министра культуры Алтайского края Елену Безрукову, в Барнауле музеи, выставочные залы и галереи 18 мая посетили 24 тысячи человек, еще более 12 тысяч — в городах и районах Алтайского края.

Напомним, в 2019 году данное мероприятие было посвящено Международному дню музеев и Году театра.

«Ночь музеев — это возможность увидеть музей по-новому. Не консервативным учреждением, хранящим припорошенные пылью веков экспонаты, а открытым и радушным домом, в котором работают удивительно творческие люди, которые придумывают для нас необычные возможности открыть культурное наследие региона, узнать историю родных мест, увидеть новые экспонаты и открыть для себя новые площадки», — подчеркнула Елена Безрукова.

Губернатор Виктор Томенко в «музейную ночь» побывал в главных государственных краевых музеях — художественном и краеведческом. Учитывая, что через четыре года Алтайский государственный краеведческий музей отметит свое двухсотлетие, и что это заведение является частью туристического кластера «Барнаул — горнозаводской город», он заявил о необходимости реконструкции здания музея (оно является памятником архитектуры, истории и культуры середины XIX века). По словам Виктора Томенко, краевому бюджету это обойдется более чем в 300 миллионов рублей.

Год от года в акции «Ночь музеев» принимает участие все больше алтайских учреждений культуры, в каждом из них действует все больше разнообразных площадок. По мнению руководителя краеведческого музея Натальи Вакаловой, это усиливает конкуренцию, но не осложняет взаимоотношения музейных коллективов.

«Здоровая конкуренция уже есть, и это хорошо. Это заставляет нас очень серьезно прорабатывать свою программу «Ночи музеев», — пояснила она.

В большинство алтайских музеев, участвующих в ежегодной культурной акции «Ночь музеев», вход был свободным. Но для посещения 13 площадок требовался билет: его стоимость для взрослых составила 100 рублей, для школьников и пенсионеров — 50 рублей.