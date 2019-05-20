Ансамбль «Солисты Москвы» отметит день рождения гала-концертом в «Зарядье»

Москва, , 09:48 — REGNUM 20 мая в холле «Зарядье» знаменитый камерный ансамбль «Солисты Москвы» под бессменным управлением маэстро Юрия Башмета даст гала-концерт в честь своего дня рождения: первое выступление состоялось в Большом зале консерватории 19 мая 1992 года. Как сообщается на официальном сайте зала, «в программе вечера — многочисленные сюрпризы». Впрочем, уже известно, что прозвучат произведения Иоганнеса Брамса, Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна и других великих композиторов, а поклонники творчества коллектива услышат музыкально-литературную композицию «Моцарт и Сальери». Текст читает актер Григорий Сиятвинда.

Вместе с ансамблем выступят и именитые гости — трубач Сергей Накаряков, пианистка Ксения Башмет, скрипачка Алена Бабаева, домристка Екатерина Мочалова. Юрий Башмет на вечере выступит не только как дирижер, но и как солист.

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» был создан известным альтистом и дирижером Юрием Башметом в 1992 году из выпускников Московской консерватории. За время многочисленных выступлений на престижных площадках мира коллектив завоевал мировую славу. В репертуаре ансамбля более 350 шедевров российских и зарубежных композиторов: от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова. «Солисты Москвы» — обладатель музыкальной премии «Грэмми» (запись музыки Стравинского и Прокофьева). С оркестром выступали Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Максим Венгеров, Вадим Репин, Наталья Гутман и многие другие.