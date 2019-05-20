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«Детектив Пикачу» продолжает удерживать лидерство в китайском прокате

Культура

А вот находящиеся на последнем издыхании «Мстители» упали на третье место

«Детектив Пикачу» продолжает удерживать лидерство в китайском прокате
Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж. Роб Леттерман. 2019. США, Япония
Пикачу и Тим

Пекин, 20 мая 2019, 08:29 — REGNUM  Голливудский фильм «Покемон. Детектив Пикачу» продолжает безраздельно возглавлять кассовые сборы на кинорынке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно информационному сайту данных о фильмах на китайском рынке (China Movie Data Information Network), фильм, представляющий из себя смесь экшена, анимации и живой съемки собрал 23,5 млн юаней (коло $3,38 млн) за 18 мая.

На втором месте расположился американский комедийно-драматический фильм «Собачья жизнь 2», который собрал 18,86 млн юаней за свой первый день на экране. Этого оказалось достаточно, чтобы вытеснить «ветерана» китайского экрана супергеройский боевик «Мстители: Финал» на третье место. И тем не менее, картина продолжает удерживать приличные сборы — 11,32 млн юаней за 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, «Покемон. Детектив Пикачу» мгновенно стал хитом китайского проката после появления на экранах 10 мая. Только ему удалось потеснить «Мстителей», которые в течение нескольких недель возглавляли топ китайского проката.

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