Рэп «прочитали» в Российской государственной библиотеке

Москва, , 08:29 — REGNUM В Российской государственной библиотеке прошло несколько необычное для столь солидного учреждения мероприятие — большой рэп-концерт. Хотя если рассматривать этот формат как речитатив и оперативный стихотворный отклик на окружающую действительность и внутренние ощущения, то проведение рэп-баттлов в библиотеках выглядит более чем оправдано. Сам же день рэпа состоял из несколько событий. Сначала популярный музыкант и поэт Noize MC поведал собравшейся публике, в основном молодежи, о значении рэпа в развитии культуры. Затем 300 московских школьников и студентов написали сочинение на тему «Как хип-хоп повлиял на мою жизнь». И после этого любители нового направления уже услышали последние композиции таких известных рэп-исполнителей как GONE.Fludd и Flipper Floyd. По утверждению организаторов, выбор в пользу этих артистов обусловлен их серьезным увлечением книгой и желанием продвигать страсть к чтению и любовь к литературе в широкие массы.