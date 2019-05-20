Германия намерена возвратить Намибии 500-летний Каменный крест

Виндхук, , 07:27 — REGNUM Германия намеревается возвратить Намибии артефакт, известный как Каменный крест, вывезенный из страны в колониальную эпоху. Каменный крест датируется XV веком, передает CNN Africa.

«Это очевидный знак того, что мы обязались переосмыслить колониальное прошлое», — заявила министр СМИ и культуры Германии Моника Груттерс на пресс-конференции, где было объявлено о реституции. Пресс-конференция состоялась в Берлине 17 мая.

Реликвия представляет собой 3,5-метровый навигационный ориентир, воздвигнутый португальским исследователем Диогу Кан в 1498 году.

Каменный крест был вывезен в Германию в 1893 году после того, как территория Намибии стала немецким протекторатом. Артефакт выставлялся в Музее истории Германии в Берлине.

В июне 2017 года правительство Намибии впервые официально потребовало возврата реликвии.

Церемония передачи Каменного креста состоится в августе 2019 года, сообщает министерство культуры. Крест в Намибию привезут министр культуры Груттерс и президент исторического музея Рафаэль Гросс.