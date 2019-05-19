Козловский приступил к съемкам фильма о Чернобыльской аварии

Москва, , 23:50 — REGNUM Известный актер и кинорежиссер Данила Козловский снимет фильм о Чернобыльской аварии с участием Оксаны Акиншеной и Равшаном Курковым. Об этом 19 апреля артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Козловский опубликовал снимок тарелки, которая разбивается перед началом съемок в качестве символического жеста. На ней можно прочитать имена участников нового проекта.

Фильм получил название «Когда падали аисты», он будет посвящен трагедии, произошедшей на АЭС в Чернобыле в 1986 году. Данная катастрофа получила широкое отражение в кинематографе, на эту тему было снято свыше 50 фильмов и сериалов.

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