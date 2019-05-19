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«Джон Уик 3» собрал за первый день проката больше, чем «Мстители: Финал»

Культура

Однако картина не претендует на рекорд

Вашингтон, 19 мая 2019, 23:48 — REGNUM  Фильм «Джон Уик 3», главную роль в котором исполнил известный актер Киану Ривз, собрал средств за первый день проката больше, чем фильм «Мстители: Финал», сообщает 20 мая Фильм.ru.

За первый день кинопроката в США и Канаде картина собрала $22 млн 670 тыс., в том числе $5 млн 900 тыс. за вечерний показ в день, предшествующий премьере.

Предполагается, что за выходные касса ленты может достигнуть $57 млн.

Напомним, в настоящее время фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом кинопрокате свыше $2 млрд 600 млн, занимая вторую строчку рейтинга самых кассовых картин в истории, уступая лишь «Аватару», собравшему $2 млрд 787 млн.

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