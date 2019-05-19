Профессионалы отдали Сергею Лазареву на «Евровидении» лишь девятое место

Иерусалим, , 22:59 — REGNUM По мнению экспертов из 41-й страны-участницы «Евровидения», отдали Сергею Лазареву занял лишь девятое место на конкурсе, об этом 19 мая сообщает издание Inkazan.

Российский исполнитель набрал лишь 125 баллов с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым специально для песенного конкурса. Первая строчка оказалась за исполнителем из Швеции.

Напомним, Сергей Лазарев второй раз принял участие в шоу «Евровидение», как и в первый раз, артист не смог подняться выше третьей строчки, уступив исполнителям из Нидерландов и Италии.

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