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Профессионалы отдали Сергею Лазареву на «Евровидении» лишь девятое место

Культура

Эксперты оценили российского исполнители еще ниже, чем зрители

Профессионалы отдали Сергею Лазареву на «Евровидении» лишь девятое место
Martin Fjellanger, Eurovision Norway, EuroVisionary
Сергей Лазарев

Иерусалим, 19 мая 2019, 22:59 — REGNUM  По мнению экспертов из 41-й страны-участницы «Евровидения», отдали Сергею Лазареву занял лишь девятое место на конкурсе, об этом 19 мая сообщает издание Inkazan.

Российский исполнитель набрал лишь 125 баллов с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым специально для песенного конкурса. Первая строчка оказалась за исполнителем из Швеции.

Напомним, Сергей Лазарев второй раз принял участие в шоу «Евровидение», как и в первый раз, артист не смог подняться выше третьей строчки, уступив исполнителям из Нидерландов и Италии.

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Конкурс «Евровидение»
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