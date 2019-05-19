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В США пройдет фестиваль в честь юбилея Александра Пушкина

Культура

Его организует Пушкинское общество Америки

Нью-Йорк, США, 19 мая 2019, 22:38 — REGNUM  В Соединенных Штатах стартует фестиваль искусства и музыки, посвященный 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом 19 мая сообщает ТАСС.

Организатором мероприятия выступила глава Пушкинского общества Америки Виктория Курченко. На протяжении месяца многие поэты, музыканты и прочие артисты будут демонстрировать зрителю своё творчество, связанное с творчеством гения.

«Пушкинское общество Америки было создано для того, чтобы русскоязычные жители США могли ярко и достойно отмечать памятные даты, связанные с Александром Сергеевичем Пушкиным», — подчеркнула Курченко.

Напомним, 6 июня 2019 года исполняется 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. Великий русский поэт по праву называется «солнцем русской поэзии», его творчество пользуется широкой популярностью как в России, так и во всем мире.

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