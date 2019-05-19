Итоги «Евровидения-2019» пересматривать не будут

Иерусалим, , 22:00 — REGNUM Пресс-секретарь Европейского вещательного союза Дэвид Гудман заявил, что итоги музыкального конкурса «Евровидения-2019» пересматриваться не будут, сообщает 19 мая ТАСС.

Победитель шоу, нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс, нарушил правила конкурса, исполнив песню, которая ранее была опубликована на сервисе YouTube в 2017 году. Однако организаторы мероприятия приняли решения оставить все как есть.

«Нет, это не соответствует действительности», — подчеркнул Гудман, реагируя на информацию, появившуюся в многочисленных СМИ.

Напомним, российский исполнитель Сергей Лазарев вновь не смог победить на конкурсе «Евровидение», выступая здесь во второй раз он так и не смог улучшить свой прошлый результат, заняв третье место.

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