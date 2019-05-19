Актер Чак Норрис приехал на военную базу США на танке

Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Голливудский актер Чак Норрис, получивший известность благодаря телесериалу «Крутой Уокер», приехал на американскую военную базу на танке M1A2 Abrams, сообщает 19 мая ArmyTimes.

Артист посетил военную базу США в городе Киллин в штате Техас, здесь он приступит к съемкам документального фильма.

«79-летний актер и ветеран ВВС провел время с военными 2-го батальона 8-го кавалерийского полка», — говорится в материале издания.

Чак Норрис выступит в роли ведущего в документальном сериале, посвященным вооруженным силам США. Танк, на котором артист приехал на военную базу, также будет задействован в съемках.

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