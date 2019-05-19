Воскресенье, 19 Мая 2019 года
20:00:40 МСК

Рудковская прокомментировала выступление Лазарева на «Евровидении-2019»

Культура

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс победил в финале «Евровидения-2019» 18 мая

Москва, 19 мая 2019, 19:59 — REGNUM  Певец Сергей Лазарев, который занял третье место на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле, был одним из самых ярких участников, с мощным вокалом. Об этом сообщила телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская в беседе с RT.

По ее словам, для того, чтобы завоевать почетное первое место на конкурсе, российскому исполнителю не хватило «хитовости» песни.

«Это ещё всё-таки конкурс песни, — отметила телеведущая. — И здесь надо, чтобы была хитовая составляющая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс победил в финале «Евровидения-2019» 18 мая. Второе место занял итальянский певец Махмуду, третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

Читайте также: Победа в «Евровидении» досталась Нидерландам

А также: Третье место: Лазарев рассказал, о чем мечтает после «Евровидения»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конкурс «Евровидение»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить