Флаги Палестины были показаны в прямом эфире «Евровидения»

Тель-Авив, Израиль, , 15:47 — REGNUM В прямом эфире финальной части песенного конкурса «Евровидение — 2019», который проходил в Тель-Авиве, показали палестинские флаги. Об этом сегодня, 19 мая, пишет газета The Jerusalem Post.

Трансляция финала велась в ночь на 19 мая. В ходе выступления американской поп-певицы Мадонны, которая была приглашенным гостем фестиваля, двое танцоров продемонстрировали зрителям флаги на их спине. один из этих флагов был израильским, а второй — палестинским.

Это оказался не единичный случай. Во время оглашения результатов, в кадр попали представители Исландии — группа Hatari. Исландцы подняли две растяжки, на одной из которых был флаг палестины, а на другой было написано: «Палестина».

Стоит отметить, что группа Hatari ранее неоднократно критиковала израильские власти за силовые действия против палестинцев.

Примечательно, что главный организатор конкурса — Европейский вещательный союз (EBU) осудил действия Мадонны и исландской группы Hatari. Им напомнили, что конкурс «Евровидение» не является политическим событием. Более того, было объявлено, что соберется исполнительный совет конкурса, чтобы обсудить данный инцидент. Возможно Исландия будет наказана.