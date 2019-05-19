На ВДНХ пройдет грандиозный фестиваль «Мировые балетные каникулы»

Москва, , 10:17 — REGNUM С 31 мая по 2 июня на ВДНХ в Москве будет проходить грандиозный фестиваль «Мировые балетные каникулы». В течение трех дней на территории выставки на разных площадках с утра до позднего вечера будут выступать, как звезды мировой сцены, так и учащиеся хореографических училищ. Более того, все желающие могут принять участие в многочисленных мастер-классов. 1 июня урок классического балета даст народный артист России Николай Цискаридзе.

Всего же, по информации организаторов, в празднике балета и танца примут участие более тысячи человек. Свое искусство продемонстрируют солисты таких прославленных театров как Большой театр, Михайловский театр, Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Новосибирский театр оперы и балета, Los Angeles Ballet, The Tokyo Ballet, Vienna State Opera, Bavarian State Opera Ballet, Berlin State Ballet, Stuttgart Ballet и многих других. Также выступят артисты из Австралии, Аргентины, Кореи, Испании, Италии и других стран.

Большинство программ первого дня, 31 мая, будут посвящены великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому: на площади перед знаменитым фонтаном «Дружба народов» будут показаны балеты «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». Вечером состоится гала-концерт «Звезды танцующих континентов».

В программе фестиваля выступления и коллективов народного танца — хореографического ансамбля «Березка», театра танца «Гжель», абхазского ансамбля «Кавказ», ансамбля песни и танца «Кубанская казачья вольница» и других.