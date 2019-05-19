Александр Кибовский установил рекорд по количеству атрибуций в книге

Москва, , 09:56 — REGNUM В Москве в рамках акции «Ночь музеев» состоялась церемония вручения руководителю Департамента культуры Москвы Александру Кибовскому диплома «Книги рекордов России». Почетный документ известный историк получил за «Самое большое число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей». Так оценена уже завоевавшая популярность у читателей и уважения исторического сообщества издание «500 неизвестных», посвященное возвращению имен русским портретам.

Как указывается в аннотации к этому труду, «Книга действительного члена Российской академии художеств, кандидата исторических наук А.В. Кибовского посвящена одному из современных и наиболее востребованных видов экспертизы произведений русской портретной живописи — историко-предметному методу атрибуции. В основе этого метода, научно обоснованного автором в 2000 году, лежит анализ художественного изображения с помощью знаний об униформе, наградах и геральдике Российской империи в совокупности с генеалогическими, биографическими и историческими данными. За четверть века практической работы А.В. Кибовскому удалось определить и вернуть утраченные имена множеству «портретов неизвестных» в музеях и частных коллекциях. 500 из них представлены в этой книге».