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В Москве покажут режиссерскую версию фильма Евгения Григорьева «Про рок»

Культура

После показа пройдет обсуждение как самой работы, так и всего российского рока

В Москве покажут режиссерскую версию фильма Евгения Григорьева «Про рок»
Okorok
В кинотеатре «Иллюзион»

Москва, 19 мая 2019, 09:35 — REGNUM  19 мая в московском кинотеатре «Октябрь» состоится специальный показ режиссерской версии документального фильма Евгения Григорьева «Про рок». Более полный раскрывает перипетии творческого поиска известных российских рок-музыкантов Владимира Шахрина, Сергея Бобунца и Андрея Котов за пять лет.

После просмотра пройдет открытый диалог «Алхимия творчества: две истории про мечты, которые осуществились» с участием самого режиссера и музыканта Андрея Нестерова и режиссера фильма. «Мы будем говорить об очень простых, но очень значимых вещах, и это не будет цитирование учебников, скорее это будет практикум, основанный на годах, проведенных с артистами, взгляд изнутри», — цитирует Нестерова популярный портал Кинопоиск.

Картина «Про рок» завоевала Гран-при кинофестиваля «Движение», получила специальный приз кинофестивалей Rusdocfilmfest-3 в Нью-Йорке, «Окно в Европу», «Россия», «Послание к человеку», была номинирована на кинопремии «Ника», «Золотой Орел», «Белый Слон».

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Культурная хроника
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