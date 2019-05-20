Comic Con Saint-Peresburg 2019: Человек-паук и Джон Сноу — в России

Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM В Петербурге 17−19 мая состоялся Comic Con — фестиваль гик-культуры, традиционно проходящий в России с 2003 года, а также во многих городах США и Европы. Это культовое событие для всех любителей комиксов, видеоигр, сериалов, фэнтези и фантастики: в одном месте на несколько дней собираются профессиональные комиксисты, художники, актеры кино и телевидения и геймеры. Корреспонденты ИА REGNUM побывали на мероприятии.

Первое, что можно увидеть, приближаясь к Ленэкспо — гигантский рекламный стенд, посвященный выходу фильма «Темный Феникс» в начале июня, в рамках которого гости могли бесплатно полетать в аэротрубе. А сразу со входа каждый пришедший погружался в удивительный мир, в котором фантазии становились реальностью. Хоббиты обнимались со «Мстителями», персонажи «Игры престолов» прохаживались по павильону вместе со штурмовиками из «Звездных войн». Можно было сфотографироваться с Человеком-пауком, Хеллбоем и даже Королем Ночи.

Вот мы видим высокого молодого человека в костюме ситха-инквизитора времен Старой Республики из вселенной «Звездные войны». Оказывается, что его зовут Дмитрий и персонаж выбран не случайно — среди хобби молодого человека затесалось весьма необычное занятие.

«Я занимаюсь артистическим фехтованием, мы фехтуем в стилистике Звездных войн. Это достаточно общий образ для сцены, при этом достаточно эффектный, почему бы и нет. Мы приехали на Comic Con по приглашению Disney, представлять фанатов «Звездных войн» на их стенде. Ходим, смотрим — все интересно, сценическая программа классная».

Дмитрий не единственный представитель этого направления: во второй день гости Comic Con наблюдали презентацию московской Школы Саберфайтинга — уроков фехтования на световых мечах. Эта дисциплина входит в направление артистического фехтования («артфеха» в сокращении), и, занимаясь саберфайтингом, можно даже получить статус мастера спорта по фехтованию. Команда представила две показательные сценки — битву двух джедаев и сюжет из «Звездных войн» — поединок между Оби-Ваном Кеноби и Энакином Скайуокером. Они также представили отрывок из собственного фан-фильма «Легенды старой Республики», который можно найти на YouTube, и пригласили всех участников фестиваля посетить мастер-классы заведения.

По периметру фестивальной площадки расположилась аллея художников — молодые мастера красок и дизайна представляли публике свои работы: от набросков и скетчей до артбуков и комиксов по оригинальным мирам.

У художников на аллее разные судьбы и свои истории. Например, группа художников Illustory известна своими кроссовер-изображениями (сюжетами, в которых сочетаются герои различных вселенных). Ключевыми фигурами здесь являются математик-программист Лена и проектировщик интерфейсов Саша: из индустрии геймдева ребята пришли к более интересной для себя работе художников-иллюстраторов. Мы спросили у них, что их вдохновляет на фантастические мотивы.

«Путешествия, приключения. Ты постоянно ищешь новые визуальные впечатления, у тебя выдается свободная идея и ты уезжаешь куда-то шариться по миру и искать свежий визуал. Это вопрос не конкретного вдохновения: скорее, массив всего, что ты носишь в себе. Книги, фильмы, весь тот нарратив, который ты потребляешь за свою жизнь, наложенный на реальный мир, который ты видишь, и все это вместе выплескивается вот в твои сюжеты».

Были здесь и культовые представители индустрии, например, художник Мэтт Холлинсворт, работающий над комиксами о Соколином Глазе, Джессике Джонс и Бэтмене. Мэтт ответил на вопросы корреспондента ИА REGNUM о поездке в Россию и своих творческих планах.

«Я ожидал, что отлично проведу время с хорошими людьми и вкусным пивом в хорошем месте. Мои ожидания оправдались. Я продолжаю работать над Бэтменом, а также над новой «Книгой ведьм», которая, надеюсь, выйдет осенью».

Крупный блок фестиваля касался кинопроизведений — на фестивале провели и премьерные показы анимационных лент и фильмов, например, экранизацию аниме «Городской охотник» — «Плейбой под прикрытием». Были представлены также официальные экранизации видеоигр Beholder и Papers, Please от студии Kinodom Short Films — короткометражные выразительные ролики.

С косвенно относящейся к кинематографу лекцией выступил сервис КиноПоиск, пригласив представителей российских озвучки, чтобы познакомить публику с особенностями смешного перевода произведений. Руслан Габидуллин и Ольга Кравцова из «Кубик в кубике» вместе с Денисом Колесниковым из «Кураж Бомбей» отметили, что перевод часто зависит от специфики площадки, на которой транслируется кино; так, например, на КиноПоиске возможен дубляж нескольких версий для одного фильма — семейной и «18+». Среди главных преимуществ своей профессии «голоса» современных сериалов назвали получение контента раньше всех, а также возврат позитивной энергии:

«Положительных комментариев, несмотря на всех хейтеров, все равно больше».

На вопрос ведущих о своих любимых кинофильмах, Руслан назвал советский фильм «Летят журавли», Оля — экранизацию по роману Чака Паланика «Бойцовский клуб», а Денис вспомнил ленту «Форрест Гамп».

Гости фестиваля могли сфотографироваться или получить автограф у любимых актеров, купить редкие издания комиксов и коллекционные фигурки, поучаствовать в развлекательных конкурсах или гостевом косплей-дефиле.

Comic Con в Санкт-Петербурге проходил на протяжении трех дней — 17, 18 и 19 мая на территории выставочного комплекса Ленэкспо.

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