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В Лос-Анджелесе стартовала Неделя китайской культуры и туризма

Культура

Церемония открытия прошла при участии генерального консула КНР, представителей экспертного сообщества и американской общественности

В Лос-Анджелесе стартовала Неделя китайской культуры и туризма
Heimstern
Китайское консульство. Лос-Анджелес

Лос-Анджелес, США, 19 мая 2019, 00:55 — REGNUM  Генеральное консульство КНР в американском Лос-Анджелесе во взаимодействии с Фондом Ричарда Никсона и Китайским офисом национального туризма в этом мегаполисе организовали и провели фотовыставку, посвященную 40-летию дипломатических отношений между КНР и США, сообщает 18 мая Синьхуа.

Выступая на мероприятии, генеральный консул КНР Чжан Пин отметил, что «единственно верным выбором для Китая и США является полноценное и равноправное сотрудничество», что доказывается всей 40-летней историей двусторонних отношений.

Несмотря на нынешнее обострение отношений, дипломат выразил уверенность в сохранении прочных контактов между народами и общественностью двух стран, а также всестороннего развития культурных и иных обменов.

Начавшаяся открытием выставки Неделя туризма и культуры Китая в Лос-Анджелесе продлится до 26 мая.

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Китайско-американские отношения
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