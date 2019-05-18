Российские мультфильмы привлекают зарубежных партнеров

Канны, Франция, , 18:12 — REGNUM 17 мая на стенде Made In Russia Каннского кинорынка состоялась презентация анимационных компаний. Студия Wizart анонсировала мультфильм «Гензель и Гретель» и объявила о сотрудничестве с американской компанией QED. Кинокомпания СТВ презентовала мультфильмы «Бука» и «Щелкунчик и Волшебная флейта». Группа компаний «РИКИ» показала материалы к семейному мультфильму «Финник». Компания «Лицензионные бренды» представила «Пиноккио. Правдивая история» и «Большое путешествие. Специальная доставка», а студия «Колобанга» провела эксклюзивную премьеру тизера проекта «NETSKI: Затерянные в Интернете», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главным событием вечера стало объявление о начале всестороннего и комплексного сотрудничестве российской компании Wizart c американской киностудией и дистрибьютором QED International с целью совместного производства и продвижения анимационного фильма «Гензель и Гретель». В честь этой знаменательной сделки гостям вечера подали огромный торт в виде пряничного домика и вручили памятные подарки — пряники с рисунком сказочного дворца, сделанного из сладостей.

Мероприятие посетили многие зарубежные участники рынка и известные деятели российского кинобизнеса: продюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Дмитрий Рудовский, Александр Котелевский, Антон Малышев, Александр Шульгин, Анна Арутюнова, Наталья Дрозд, Михаил Врубель, критик Антон Долин и др.

Работа стенда Made In Russia, организованного на кинорынке Marché du Film компанией «Экспоконтент» при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ), продолжится до 23 мая.

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