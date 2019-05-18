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«Ночь музеев». В Новосибирске к акции присоединились зоопарк и музей смерти

Культура

Всего же будут задействованы около 60 площадок

Новосибирск, 18 мая 2019, 15:18 — REGNUM  18 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» в Новосибирске на 60 площадках будут проходить различные мероприятия. Причем к лидерам музейного дела области — Новосибирскому краеведческому музею, художественному музею и другим, присоединились в 2019 году некоторые неожиданные участники — зоопарк, музей смерти и другие.

Вообще из почти 60 площадок чисто музейными можно назвать лишь половину. А вообще за десять лет проведения фестиваля число учреждений и организаций, участвующих в форуме, увеличилось в 10 раз.

Центром акции станет Новосибирский краеведческого музей, где до утра будут выступать музыканты и актеры, пройдут литературные чтения. Посетители смогут даже услышать антисоветские рассказы барона Тингауза.

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Культурная хроника
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