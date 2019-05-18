«Ночь музеев». В Музее Победы выступит министр просвещения Ольга Васильева

Москва, , 14:45 — REGNUM 18 мая в Музее Победы пройдут мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Посетители смогут бесплатно принять участие в экскурсиях, которые проведут известные актеры и телеведущие. В диорамном комплексе пройдут эммерсивные спектакли, в которых студенты театральных вузов разыграют сцены из батальных сражений, в зале Полководцев состоится концерт детских музыкальных коллективов.

Во всех залах кинотеатра «Поклонка» с 18 часов до 6 утра будут демонстрироваться современные фильмы о войне, среди которых «Т-34», «Спасти Ленинград», «Коридор Бессмертия» и другие. Также зрители увидят конкурсные ленты Севастопольского международного фестиваля телепрограмм и документальных фильмов.

Доктор исторических наук, министр просвещения Ольга Васильева выступит с лекцией по истории Великой Отечественной войны.