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«Ночь музеев». Гостей Музея современной истории России встретит Онегин

Культура

Посетители смогут прогуляться по залам Английского клуба

Москва, 18 мая 2019, 13:51 — REGNUM  Музей современной истории России традиционно примет участие в акции «Ночь музеев». 18 мая посетители могут свободно прогуляться по залам старинного особняка, побывать в отреставрированных помещениях Английского клуба, познакомиться с уникальной коллекцией исторических реликвий ХХ века. Кульминацией вечера станет презентация драматической иммерсивной постановки «Евгений Онегин» (премьера пройдёт в Музее 1 июня — накануне 220-летней годовщины со дня рождения поэта). В спектакле заняты одни лишь девушки-актрисы и музыканты, повествование идёт от лица главной героини — Татьяны Лариной.

В отделе Музея современной истории России «Подпольная типография 1905−1906 гг.» 18 мая специалисты Банка России расскажут о том, как события Октябрьской революции и Гражданской войны в России отразились на денежной и банковской системе. Но главное, они проведут мастер-классы по признакам подлинности банкнот Банка России.

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Культурная хроника
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