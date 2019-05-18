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«Ночь музеев». В Театральном музее Бахрушина – квесты, концерты, спектакли

Культура

Мероприятий пройдут в основном здании музея и в филиалах

Москва, 18 мая 2019, 13:32 — REGNUM  18 мая Театральный музей А.А. Бахрушина широко отмечается популярную акцию «Ночь музеев». В основном здании музея, а также во многих его филиалах состоятся представления, концерты, встречи, квесты по истории и другие интересные мероприятия. Среди них необходимо выделить театрализованное представление «Театр от Софокла до Мейерхольда», концерт русской и зарубежной музыки, вечер греческой поэзии, спектакль «Вечно живые», программу студентов театральных вузов «Молодость — недостаток, который быстро проходит», чтения «Германовцы вслух» и другие.

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Культурная хроника
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