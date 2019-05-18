«Ночь музеев». В Театральном музее Бахрушина – квесты, концерты, спектакли

Москва, , 13:32 — REGNUM 18 мая Театральный музей А.А. Бахрушина широко отмечается популярную акцию «Ночь музеев». В основном здании музея, а также во многих его филиалах состоятся представления, концерты, встречи, квесты по истории и другие интересные мероприятия. Среди них необходимо выделить театрализованное представление «Театр от Софокла до Мейерхольда», концерт русской и зарубежной музыки, вечер греческой поэзии, спектакль «Вечно живые», программу студентов театральных вузов «Молодость — недостаток, который быстро проходит», чтения «Германовцы вслух» и другие.