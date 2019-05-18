«Ночь музеев». Музей Москвы вновь стал центральной площадкой акции

Москва, , 13:15 — REGNUM 18 и 19 мая «Музей Москвы» приглашает жителей столицы на разнообразную праздничную программу, приуроченную ко Всемирному Дню. Он выступит центрально площадкой городского форума. В программе — выставки, кураторские экскурсии, немое кино, выступления экспериментальных музыкантов и многое другое. Посетители могуь бесплатно посмотреть «Гоголь в Москве», «История Интуриста в советском туристическом плакате», «Сундук памяти»,"Москва XIX и XXI веков» и «История Москвы для детей и взрослых». Причем, работать залы будут до 3:00 ночи.

«Ночь в музее» начнётся в 18:00 с барабанных шоу участников международного фестиваля Drumsfest Russia 2019 во дворе музея.

А в десять часов состоится концерт-перформанс Петра Термена, правнука изобретателя терменвокса.

С позднего вечера до 7 утра в Музее Москвы пройдет проект «Живи в музее», включающий 4 события.

С 23:00 до 7:00 в рамках «Марафона тихой музыки» во дворе Музея Москвы будет демонстрироваться немое кино начала XX века. Показы сопровождаются выступлением экспериментальных музыкантов. Куратор кинопрограммы вечера — главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

В полночь начнётся «Марафон идей» совместно с PechaKucha Moscow — выступления людей круглосуточных профессий. Марафон откроет Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы.

В рамках «Марафона чувств» выступит джазовая группа Salvatore band. Выступления пройдут в полной темноте. Также в Музее Москвы пройдет серия спектаклей-монологов «Марафон историй» — это новый театральный язык сегодняшней Москвы от режиссёров-экспериментаторов — Марины Брусникиной, Филиппа Григоряна, Дмитрия Грымова и других.

В Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, в 18:00 состоится вернисаж выставки «Москва джазовая» и открытие шоу-рума Moleskines.ru&Coffee.

Во дворе Старого Английского двора, филиала Музея Москвы, с 18:00 до 21:00 пройдёт уличное представление «Петрушка на ярмарке», а в самом музее с 19:00 начнётся концерт ансамбля старинной музыки «Пфайффер». Также будут организованы бесплатные экскурсии по выставке «Солдат неудачи» с 18:00 до 23:00.