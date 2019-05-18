В Чебоксарах и Ульяновске пройдут международные кинофестивали

Чебоксары, , 11:52 — REGNUM На следующей неделе в двух регионах Поволжья открываются международные кинофестивали, которые проводятся с 2008 года. 20 мая в Чувашии стартует Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино. 23 мая в Ульяновске начинаются показы кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой, посвящённого «продвижению духовных ценностей и традиций на примере новинок семейного кино». Ульяновский кинофестиваль в этом году вошёл в десятку лучших российских киносмотров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

20 мая в Чувашии открывается XII Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино. В течение пяти дней пройдут не только конкурсы фильмов, в программе — встречи с известными кинодеятелями, мастер-классы для студентов, спецпоказы. Всего запланировано более 90 мероприятий, которые пройдут в четырёх частных кинотеатрах, кинозалы шести учреждений культуры, 15 учреждениях культуры республики.

В этом году в рамках кинофестиваля состоятся два конкурса: конкурс игровых фильмов и конкурс этнического и регионального кино, председателями которых стали соответственно киносценарист, заслуженный деятель искусств России, лауреат государственных премий России и Узбекистана Одельша Агишев, кинорежиссер и сценарист Хонг Санву (Южная Корея). На конкурс игровых фильмов представлено 11 работ, на конкурс регионального кино — 18 фильмов. Напомним, помимо традиционных наград кинофестиваля, учреждён и специальный приз главы Чувашской Республики «За отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве».

Впервые в программе кинофестиваля планируется участие свыше 60 режиссеров, продюсеров, популярных российских актеров театра и кино, киноведов и кинокритиков из шести зарубежных стран и десяти регионов: Австралии, Венгрии, Польши, Белоруссии, Узбекистана, Южной Кореи, Башкирии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Татарии, Хакасии, Чечне, Чувашии, Якутии, Алтайского края, Ямало-Ненецкого АО.

Ожидается участие народного артиста России Александра Пашутина, Виктора Сухорукова, народного артиста Белоруссии Александра Ефремова, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, белорусской и российской актрисы театра и кино Янины Мелеховой, актрисы, исполнительницы главной роли конкурсного фильма «Лили» Олимпии Ивлевой, заслуженной артистки РСФСР, ведущей Ангелины Вовк.

С учётом того, что фестиваль вошёл в юбилейную программу празднования 550-летия Чебоксар и 100-летия со дня образования Чувашской автономной области, бюджетные средства выросли до 4 млн рублей за счёт федеральной поддержки. Ранее бюджет фестиваля не превышал 2 млн рублей.

Вслед за кинофестивалем в Чебоксарах открывается XI Международный кинофестиваль «От всей души» имени Валентины Леонтьевой в Ульяновске, который направлен «на продвижение духовных ценностей и традиций на примере новинок семейного кино». Главное кинособытие региона пройдет с 23 по 28 мая. Уже известно, кто станет обладателем гран-при — приза губернатора Ульяновской области «Честь и достоинство»: награду получит президент кинофестиваля, народный артист России Владимир Хотиненко.

Организаторы отмечают, что выбор «основных персон» кинофестиваля определила одна из его тематических линий — Год театра в России. Хедлайнерами стали народные артисты России, актеры театра и кино Юрий Стоянов и Сергей Маковецкий, заслуженная артистка России телеведущая Татьяна Судец, работавшая с Валентиной Леонтьевой.

«2019 год объявлен губернатором Сергеем Морозовым Годом национального единства, именно поэтому запланирована специальная программа, посвященная национальным кинематографиям народов, населяющих наш регион. Хочу также отметить, что в церемониях открытия и закрытия будет также поднята тема Года изобретательства и инноваций в Ульяновской области. Будет объявлен конкурс на лучший любительский видеоролик, пропагандирующий традиционную семью, брак и рождение детей», — сообщила министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

В этом году в программе представлено более 50 фильмов, ожидается свыше 35 гостей и порядка 90 мероприятий. В программе — фильмы из 20 стран, включая Россию: Армении, Бразилии, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, Мексики, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и ЮАР. Деловая программа будет посвящена улучшению демографической ситуации в регионе и VII Всероссийскому форуму региональных кинопроизводителей.

Завершится фестиваль моноспектаклем Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча».

Напомним, Международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой «От всей души» вошел в десятку лучших российских киносмотров, допущенных к очному отбору конкурса «Лучший кинофестиваль».

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