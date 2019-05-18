В Москве проходит арт-фестиваль «Рисуем Покровский собор»

Москва, , 11:34 — REGNUM 18 мая в Москве проходит IX арт-фестиваль «Рисуем Покровский собор». Организаторы приглашают всех, от начинающих художников до маститых живописцев. Стать участников большой художественной акции. В центре внимания — одни из самых красивых и живописных храмов России. Об этом сообщает сайт Министерства культуры РФ.

Художники могут не только рисовать знаменитое архитектурное сооружение с любой точки вокруг, но и писать внутри здания. Также приветствуется разнообразие техник, жанров и направлений. Ожидается, что сегодня, 18 мая, на открытый пленэр придут не менее 900 художников. После окончания работ авторитетное жюри выберет наиболее интересные и оригинальные полотна. Они и лягут в основу ежегодной выставки в Историческом музее «Покровский собор. Взгляд современников».