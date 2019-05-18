В музее А.П. Чехова отрывается театральный фестиваль «Мелиховская весна»

Чехов, Московская область, , 11:22 — REGNUM 18 мая 2019 года в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Московской области в 20-й раз открывается Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В основной программе — спектакли по произведениям А.П. Чехова или о самом писателе. Также зрителей ждут кинопоказы, встречи с режиссерами и другие специальные мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

В юбилейном фестивале принимают участие труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Донецка, Волгограда, Челябинска, Рязани, Кинешмы, Воронежской и Московской областей, Татарии, а также США, Австрии и Казахстана. По традиции будут представлены различные сценические трактовки произведений великого писателя — от классики до авангарда, от моноспектаклей до экспериментальных постановок.

Главной темой театрального форума 2019 года станет знаменитая чеховская «Чайка». Ей посвящено четыре постановки — петербургского Малого театра кукол, Московского областного театра юного зрителя, воронежский Драматического театра «РАМС», Московского областного театра драмы и комедии.

Торжественное открытие фестиваля 18 мая по традиции пройдет на веранде главного дома А.П. Чехова, зрителей ждёт театрализованная программа «Посвящение Чайке» с представлением коллективов-участников «Мелиховской весны — 2019». Также в день открытия в усадьбе покажут спектакль «Предложение» коллектива THE LAMBS THEATER LAB (Нью-Йорк), после которого пройдет встреча с режиссерами Питером Кингсли (США) и Обри Мэлором (Австралия). В завершении дня открытия в Мелихове состоится кинопоказ спектакля «Дядя Ваня» Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова.

В дни форума также состоятся показ художественного фильма «Братья Ч» режиссера Михаила Угарова о жизни семьи Чехова, День памяти Олега Ефремова, открытие фотовыставки «20 лет эмоций», посвященная самым ярким моментам мелиховских фестивалей разных лет.