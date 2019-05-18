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Продолжение «Босса-молокососа» также снимет Том МакГарт

Культура

Премьера запланирована на 26 марта 2021 года

Вашингтон, 18 мая 2019, 11:22 — REGNUM  Кинорежиссер Том МакГарт примет участие в съемках сиквела «Босса-молокососа», об этом 17 мая сообщает издание Deadline.

Мировая премьера анимационного фильма запланирована на 26 марта 2021 года. Главного героя, как и в первой части, будет озвучивать известный голливудский актер Алек Болдуин.

Напомним, мультфильм «Босс-молокосос» вышел на экранах кинотеатров в 2017 году и собрал в мировом прокате свыше $572 млн. Режиссер ленты получил номинацию на «Оскар».

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Анимация
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