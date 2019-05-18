Продолжение «Босса-молокососа» также снимет Том МакГарт

Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Кинорежиссер Том МакГарт примет участие в съемках сиквела «Босса-молокососа», об этом 17 мая сообщает издание Deadline.

Мировая премьера анимационного фильма запланирована на 26 марта 2021 года. Главного героя, как и в первой части, будет озвучивать известный голливудский актер Алек Болдуин.

Напомним, мультфильм «Босс-молокосос» вышел на экранах кинотеатров в 2017 году и собрал в мировом прокате свыше $572 млн. Режиссер ленты получил номинацию на «Оскар».

Читайте ранее в этом сюжете: «Покемон. Детектив Пикачу»: что скрывается за историей о необычных зверях?