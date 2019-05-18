Историк сделал предположение относительно развязки «Игры престолов»

Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Американо-германский историк, специализирующийся на истории Средневековья Рихард Утц предложил свое видение окончания популярного телесериала «Игра престолов», сообщает 18 мая РИА Новости.

По мнению эксперта, финал саги может остаться открытым и «бесплодной землей» на руинах войны, сослался историк на известную поэму Томаса Жлиота «Бесплодная земля».

Первоначально Утц был убежден, что Железный трон достанется либо Арье Старк, либо ее сестре Сансе, однако по мере приближения финала, данная убежденность пропадала.

«Чем ближе мы к концу сериала, тем больше я убеждаюсь, что мы можем столкнуться с открытой концовкой. Это кажется логичным, так как игра престолов никогда по-настоящему не завершится», — подчеркнул Утц.

Напомним, 20 мая выходит в эфир последняя серия финального восьмого эпизода популярного телесериала «Игра престолов». Миллионы поклонников с нетерпением ждут развязки полюбившейся истории.

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