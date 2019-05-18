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В сети появился трейлер нового фильма Вуди Аллена

Культура

В фильме примут участие Селена Гомес и Джуд Лоу

Вашингтон, 18 мая 2019, 10:43 — REGNUM  В интернете появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Дождливого дня в Нью-Йорке», ролик был опубликован 17 мая на канале «El Proyector MX»

Проект будет создан при поддержке Amazon Studios, данная компания будет финансировать уже четвертый проект Аллена. Ранее кинорежиссер работал совместно со студией над такими фильмами как «Советская жизнь», «Колесо чудес», над сериалом «Кризис в шести сценах».

В фильме примут участие такие актеры, как Эль Фаннинг, Селена Гомес, Тимоти Шаламе, Джуд Лоу, Диего Луна и многие другие.

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