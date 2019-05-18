В Интернете появился трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»

Москва, , 10:24 — REGNUM В сети появился трейлер многосерийной картины «Зулейха открывает глаза», сообщает 17 мая Вести.ru.

Сериал снят на основе одноименного романа Гузель Яхиной, режиссером проекта выступил Егор Анашкин. Главные роли в фильме исполняют Чулпан Хаматова и Сергей Маковецкий.

История любви помещена в контекст событий 30−40-х годов XX века, когда в Советском Союзе происходили масштабные преобразования, заложившие фундамент для победы в Великой Отечественной войны.

Тем не менее, авторы фильма предпочли сконцентрироваться на негативных процессах: на раскулачивании. В сериале будет показана сложная судьба некоторой части крестьянства, получившей наименование кулаки.

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