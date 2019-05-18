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Николас Кейдж сыграет роль полицейского в фильме «10 Double Zero»

Культура

Одним из сценаристов будет лауреат «Оскара» Ник Валлелонга

Вашингтон, 18 мая 2019, 09:59 — REGNUM  Известный голливудский киноактер Николас Кейдж примет участие в работе над фильмом «10 Double Zero», сообщает 17 мая издание InterMedia.

Сценарий для фильма написали лауреат премии «Оскар» Ник Валлелонга, автор фильмов «Я есть гнев», «Хроники мстителя» Пол Слоун, а также Кристиан Сесмой («Ночная бригада», «Потерянное время»).

Съемки фильма начнутся в июле 2019 года, сюжет фильма повествует о двух полицейских, которые расследуют убийство своих коллег. Чем ближе они будут подбираться к раскрытию преступления, тем отчетливей будут понимать, что попали в западню.

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