Суббота, 18 Мая 2019 года
09:59:43 МСК

Стивен Кинг вступился за авторов последнего сезона «Игры престолов»

Культура

Многие поклонники недовольны

Стивен Кинг вступился за авторов последнего сезона «Игры престолов»
Stephanie Lawton
Стивен Кинг

Вашингтон, 18 мая 2019, 09:45 — REGNUM  Известный писатель Стивен Кинг вступился за автором восьмого сезона телесериала «Игра престолов», об этом 17 мая он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мне очень понравился последний сезон, в том числе и поведение Дейнерис, которая устраивает безумие по всей Королевской Гавани. Много негатива по поводу последних серий было вызвано, как мне кажется, тем, что люди не хотят, чтобы сериал заканчивался», — отмечает Кинг.

Напомним, многие поклонники телесериала начали высказывать недовольство относительно сюжета финального сезона «Игры престолов», по мнению фанатов, повеление героев немотивированно изменилось, в фильме присутствуют множественные ляпы.

Была создана специальная петиция с требованием переснять заключительные серии. Петицию в настоящий момент поддержали прядка 800 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Лев грозен, но дракон ужасен: фанаты недовольны развитием «Игры престолов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить