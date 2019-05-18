Стивен Кинг вступился за авторов последнего сезона «Игры престолов»

Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Известный писатель Стивен Кинг вступился за автором восьмого сезона телесериала «Игра престолов», об этом 17 мая он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мне очень понравился последний сезон, в том числе и поведение Дейнерис, которая устраивает безумие по всей Королевской Гавани. Много негатива по поводу последних серий было вызвано, как мне кажется, тем, что люди не хотят, чтобы сериал заканчивался», — отмечает Кинг.

Напомним, многие поклонники телесериала начали высказывать недовольство относительно сюжета финального сезона «Игры престолов», по мнению фанатов, повеление героев немотивированно изменилось, в фильме присутствуют множественные ляпы.

Была создана специальная петиция с требованием переснять заключительные серии. Петицию в настоящий момент поддержали прядка 800 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Лев грозен, но дракон ужасен: фанаты недовольны развитием «Игры престолов»