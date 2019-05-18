Краеведческий музей в чувашском Алатыре получил федеральную поддержку

Алатырь, Чувашия, , 09:42 — REGNUM В чувашском Алатыре продолжается реконструкция здания Алатырского краеведческого музея, который сменил место «прописки». На эти цели выделяется 16 млн рублей, из них большая часть — это федеральные средства. Всего на реконструкцию необходим 41 млн рублей — данный вопрос взял под личный контрольный премьер-министр Чувашии Иван Моторин, который накануне побывал в Алатыре, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Председатель чувашского правительства Иван Моторин вместе с главой администрации города Юрием Боголюбовым посетили ряд объектов, первым из которых стал Алатырский краеведческий музей. Они побывали в отделе изобразительных искусств, который располагается в историческом здании в центре города, на улице Комсомола. Именно сюда в ближайшие годы учреждение «переедет» полностью. Пока здесь продолжается реконструкция. В 2017 году здесь были отремонтированы два зала, в 2019 году капитально отремонтируют кровлю, в 2020 году запланировано укрепление фундамента, проведение демонтажных работ в помещених. На эти цели направляется более 16 млн рублей, из них 11 млн — это федеральные средства, 5 млн рублей выделяется из республиканского бюджета.

Кроме того, благодаря программе «Формирование современной городской среды», продолжается реализация проекта «Музейный сад». Сейчас здесь проводят мощение дорожек, затем будут выравнены газоны, установят новое освещение, лавочки, урны.

По данным администрации города, на реконструкцию музейного здания необходим почти 41 млн рублей. Вопрос о выделении дополнительных средств взял на личный контроль премьер Иван Моторин.

Отметим, в 2016 году в Алатыре решили объединить и разместить под одной крышей два городских музея — краеведческий и художественный. Власти тогда ссылались на плохое состояние здания художественного музея, что создавало угрозу сохранности полотен: здание располагалось в оползневой зоне, в результате образовывались трещины, нарушена гидроизоляция фундамента, температурно-влажностный режим не соответствовал требованиям по хранению произведений искусства. Было принято решение о «переезде» музеев в здание на улицу Комсомола, где ранее располагался филиал Чувашского государственного университета имени, до него — городское училище. Здание построено в стиле модерн в 1911 году по проекту известного архитектора Федора Ливчака, является объектом культурного наследия.

В новое здание музейщики переезжают поэтапно. Первые экспозиции разместились в отделе изобразительного искусства.

В фондах краеведческого музея хранится свыше 16 тыс. экспонатов, в запасниках художественного музея — более 3 тыс. единиц хранения.