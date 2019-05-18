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Клип Лазарева вошел в пятерку по популярности на «Евровидении»

Культура

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Клип Лазарева вошел в пятерку по популярности на «Евровидении»
Цитата из видеоклипа Сергея Лазарева на песню Scream
Клип

Тель-Авив, Израиль, 18 мая 2019, 08:40 — REGNUM  Клип российского певца Сергея Лазарева на песню Scream, написанную Филиппом Киркоровым для конкурса «Евровидение-2019», вошел в пятерку самых просматриваемых в сервисе YouTube, сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM.

Видеоролик, созданный для конкурса Константином Черепковым увидели свыше 3 млн 300 зрителей. Причем за первые сутки после публикации, его посмотрели 1 млн 587 тыс. раз.

Напомним, Сергей Лазарев прошел в финальную часть конкурса «Евровидения-2019», победитель будет объявлен сегодня, 18 мая. Для Лазарева это уже второе участие на данном конкурсе, несколько лет назад он занял третье место.

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Конкурс «Евровидение»
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