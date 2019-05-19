Ривердейл: какова цена «американской мечты» для молодёжи?

Алёна Соколова, , 10:23 — REGNUM

Если спросить первого встречного, с чем у него ассоциируются комиксы, я ставлю на то, что он ответит — с супергероями. Конечно, во времена «Мстителей» и «Бэтмена» люди, обладающие необычной силой, действительно становятся мейнстримом, однако на магазинных полках прячутся и обычные истории — например, об американских школьниках. Молодой сериал «Ривердейл» от телеканала CW имеет богатую предысторию, которая тянется с 40-х годов прошлого века. Да, рыжеволосый школьник Арчи Эндрюс, сыгравший главную роль в сериале, был представлен публике в 1941 году в серии комиксов издательства Archie Comics и стал буквально иконой комикс-индустрии наравне с Шазамом, например, или Суперменом.

В 2017 году стартовал сериал, третий сезон которого завершился буквально недавно — 16 мая 2019 года. «Ривердейл» не навел шумиху, однако транслировался по телевидению и стал весьма популярен среди молодежи — некоторые магазины запустили даже линейки одежды по этой вселенной. Почему история о подростках так интересна спустя уже 80 лет?

Город вне времени

Ривердейл представлен нам как тихий город со своей незначительной, скромной судьбой. Провинция, где живут типичные представители США — идеально-счастливые американские семьи (Куперы), зажиточные аристократы (Блоссомы), свободолюбивые неформалы (Джонсы), предприниматели-мафиози (Лоджи)… у каждого дома есть своя тайна, скелет в шкафу, тщательно скрываемый от цепких глаз общественности. Хрупкий мир, словно тонкий канат под ногами главных героев, качается и грозится порваться в любую минуту.

Арчи Эндрюс (Кей Джей Апа) — школьник-спортсмен, увлекающийся музыкой и живущий со своим отцом. У него есть лучшие друзья — отличница Бетти, золотая девочка Вероника и мрачный детектив-обжора Джагхед (тоже пришедшие к нам из оригинальных комиксов), и именно о приключениях и отношениях этого квартета рассказывает сериал. Каждый сезон — отдельное повествование со своей загадкой. Классический детектив, где мы всякий раз оказываемся на пороге правильного решения — и в следующий миг понимаем, как далеко ещё до истины на самом деле.

Мир здесь оторван от современности — у героев есть смартфоны, но нет никаких намеков ни на современную моду, ни на современные тренды. Правда, в последних сериях создатели добавили смешную деталь — темой школьного бала объявили загадочное «Пламя и Лед» и саркастично высмеяли отсылку к «Игре престолов» репликами вроде «смените тему, никто не понимает, что это значит!». Ривердейл можно смотреть в 90-х, можно — в нулевых, и, я уверена, можно будет смотреть еще через 20 лет, и он всё ещё будет оставаться узнаваемым и актуальным.

Отдельная роль отведена родителям героев. Во-первых, их играют звезды старых сериалов (Элис Купер — Шелли Джонсон из «Твин Пикс», Фред Эндрюс — Дилан из «Беверли-Хилз»), во-вторых, благодаря им шоу становится интересно не только подросткам. Они добавляют свое ностальгическое очарование картине — ещё один штрих к предыдущему абзацу.

Кинокоманда «Ривердейла» подарила миру в 2018 году спин-офф «Леденящие душу приключения Сабрины», материалом для которого также выступили старые комиксы. Как и в «Сабрине», визуальная часть Ривердейла атмосферна и притягивает взгляд: колористика, музыкальное сопровождение серий, умение компоновать кадр и харизма актеров порой вытягивают слабые сюжетные места. Впрочем, про сюжет стоит рассказать отдельно.

Первый сезон: убийца — не садовник

Все сезоны «Ривердейла» показываются в качестве истории с закадровым голосом Джагхеда Джонса (Коул Спроус), местного замкнутого парнишку из «плохой семьи» с замашками писателя и умом детектива. Он мечтает написать книгу о жизни горожан, и в его заметках раскрывается каждая серия.

Завязка банальная: убит местный «идеальный парень» Джейсон Блоссом — человек, не имеющий врагов. В последующих эпизодах нам постепенно раскрывают предшествующие этому события — работа воссоздается так, чтобы зритель успел «переподозревать» всех, от доброй соседки до собственной сестры-близнеца убитого.

Параллельно нас знакомят с жителями тихого города — с их тёмными сторонами, конечно же, психологическими проблемами и таинственным прошлым. Большая часть истории посвящена противостоянию бандитской группировки «Змеи Саутсайда» и «приличной» частью города — за войной «своих и чужих» прячется социальное неравенство и разница мировоззрений социальных слоев. Бедные презирают богатых, богатые презирают бедных, каждый считает себя одинаково правым — и оказывается, конечно, одинаково несчастным.

Я начала смотреть «Ривердейл» только в прошлом году, но все 18 эпизодов первого сезона были проглочены мной, как самое вкусное мороженое в летний день — после каждых финальных титров оставалась назойливая жажда и любопытство, умоляющее «пожалуйста, последняя серия и мы правда пойдем спать».

Второй сезон: сознание страшно и полно ужасов

От кровавых распрей первого сезона «Ривердейл» плавно перетекает к психотерапевтическим мотивам, где раскрываются подсознательные фобии, мании и особенности персонажей. Словно в тихом городке лопнул отвратительный гнойник и герои теперь, не скрывая своих отнюдь не благих намерений, начинают бороться за власть. На передний план выходят родители подростков, оставляя тем расхлебывать последствия их причуд.

История Джейсона Блоссома позади: на сцену выступают приторно-правильные Куперы. Бетти Купер (Лили Рейнхарт) превращается в Нэнси Дрю и вступает в битву со своими ценностями, своим скрытым темным «я» и прошлым, в котором она росла. В городе орудует серийный убийца, и почему-то он решил доверить судьбу города девочке-тихоне с дьяволом внутри.

Параллельно в этом сезоне поднимаются вопросы ЛГБТ-сообщества — в сериале присутствуют две гомосексуальные пары, и каминг-аут является одной из ключевых тем повествования. Иногда откровенный, иногда болезненный, он заставляет подростков прятаться от близких и совершать дурацкие поступки (которых бы не случилось, не будь старшее поколение столь консервативно).

Мрачный детектив превращается в психологический триллер: страшнее и глубже. Дети вырастают, и мелкие распри школьников кажутся на фоне новых проблем игрой в песочнице.

Третий сезон: драконы, гаргульи, рыцари и короли

Мы ждем: давай, «Ривердейл», удиви нас. Какое ужасающее дело ты на этот раз предложишь раскрыть Арчи, Веронике, Джагхеду и Бетти? И третий сезон становится самым спорным за всю историю сериала: создатели решают связать предыдущие сезоны настолько причудливым узлом, что половину серий зритель откровенно скучает, не понимая, что происходит и куда подевалась вся дружба и верность неразлучного квартета.

Когда-то давно, лет 30 назад, школьники решили поиграть в настольно-ролевую игру «Грифоны и Гаргульи». Они настолько увлеклись, что постепенно задания из смешных и придуманных становились все более реальными, жестокими и отчаянными: до той поры, пока кто-то однажды не умер в школьном туалете.

И вот теперь все жители «Ривердейла» от мала до велика бегают по городу в причудливых костюмах, бросают кубики и придумывают фэнтезийные прозвища — вот там живет принцесса, вот здесь — заклинатель, а на ринг выходит Красный Палладин. Одновременно с массовым помешательством появляется загадочная Ферма, больше похожая на зловещую секту, чем на добродушных приезжих.

Самый-дружный-квартет-в-городе занят своими делами — Вероника заведует ночным клубом, Арчи сбегает из дома, Бетти пытается в очередной раз спасти свою идеальную нерадивую семейку, а Джагхед расследует новое дело — на этот раз, связанное с наркотиками. Резкий и непоследовательный скачок от психотерапевтических моралей к проблеме зависимости и побега от реальности удивляет и рушит стройное повествование, будто третий сезон — деталь из другой мозаики.

«Мы хотим смотреть сериал о школьниках!» — думает публика, а получает плохо перемешанный салат из гангстерских разборок, сказок о драконах, темных культов и ужасов наркобизнеса. В какой-то момент в интернете даже разошелся слух, что создатели «Ривердейла» хотят столкнуть лбами мир Арчи и Сабрины, ведь доминирующий в сезоне король Гаргулий очень напоминает Темного Повелителя из Гриндейла (который, кстати, является соседним городом).

Однако не бросайте просмотр: в финале оказывается, что все 54 эпизода спутываются во всё тот же детективный клубок, что и раньше. Каждый персонаж был не зря, каждая улика вела к правильному решению. Будто бы сценаристы проспали весь день, и только за пару часов до дедлайна на скорую руку набросали окончание истории так, как это нравилось нам раньше — неожиданно, броско, логично и последовательно.

Сериал продлен на четвертый сезон, и нам сразу дают понять, что в роли антагонистов окажутся все те же герои, что уже устраивали сказочную жизнь бедолагам-школьникам.

Убийцы, маньяки, зависимость, психозы, измены и отчаяние — «Ривердейл», прикрываясь своими уютными декорациями, светит прожектором ровно на лица идеализированного общества, показывая, что за каждой «американской мечтой» скрывается что-то приземленное и человеческое. Впрочем, иначе нам было бы скучно жить, не так ли?

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