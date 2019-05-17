Путин обещал помочь в возрождении Северо-Кавказской студии кинохроники

Краснодар, , 15:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть ситуацию с Северо-Кавказской студией кинохроники, которая уже длительное время не работает. Он также отметил, что вопрос поддержки документального кино требует особого решения. Об этом президент заявил 16 мая на встрече с журналистами на Медиафоруме ОНФ в Сочи.

«Хорошо, я посмотрю, как разрешить ситуацию. Вообще много вопросов, связанных с развитием и поддержкой документального кино. Это отдельная тема», — ответил Путин на вопрос журналистки из Северной Осетии Анны Кабисовой.

По ее словам, о возрождении Северо-Кавказской студии кинохроники, которая находится во Владикавказе, обращался к президенту РФ несколько лет назад союз кинематографистов. Однако вопрос до сих пор не решен.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года по вопросу возрождении Северо-Кавказской киностудии обращался к министру культуры РФ Владимиру Мединскому глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По словам ингушского лидера, с ним солидарны в этом вопросе главы всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. По их мнению, киностудия должна быть государственной. На ней будут производить игровые, документальные и мультипликационные фильмы.

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Напомним, Северо-Кавказская студия кинохроники была основана в 1946 году. Первым фильмом, который был выпущен на ней, стала кинолента Владимира Бестаева «Северная Осетия». За время существования киностудии было выпущено свыше 500 документальных, учебных, научно-популярных фильмов и более 2000 номеров киножурнала «Северный Кавказ».