Чебоксары, , 15:04 — REGNUM Чувашия принимает эстафету Всероссийского театрального марафона, посвящённого Году театра, от Мордовии. 19 мая на сцене Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова состоится торжественная церемония передачи символа марафона — статуэтки с изображением древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов Российской Федерации.

Как сообщает Минкультуры Чувашии, в рамках марафона с 19 по 21 мая в чувашском драмтеатре состоятся гастроли Государственного русского драматического театра Республики Мордовия. В эти дни зрители смогут увидеть спектакли «Поминальная молитва», «Дальше — тишина», «Горе от ума».

Следующим эстафету примет Пенза, куда на гастроли отправится Чувашский государственный театр оперы и балета. Зрителям Пензенской области будут представлены балеты «Сарпиге», «Золушка», «Спящая красавица». Далее символ будет передаваться в ведущие театры страны, чтобы достичь в конце года самой западной точки — Калининграда.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, 2019 год в России объявлен Годом театра. Всероссийский театральный марафон — главный проект Года театра, в котором участвуют все регионы страны. Организатором театрального марафона является Союз театральных деятелей, оргкомитет по проведению Года театра возглавляет зампред российского правительстваОльга Голодец.

Марафон стартовал 18 января 2019 года во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику. Специально разработанный символ марафона передается по эстафете каждым гастролирующим театром принимающему региону, путешествуя по стране и сопровождая гастроли в каждом городе.

Читайте также: Во Владивостоке анонсировали начало всероссийского Театрального марафона