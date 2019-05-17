Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета

Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Лариса Луппиан — жена Михаила Боярского займёт должность художественного руководителя театра имени Ленсовета. Об этом 17 мая сообщил сайт телеканала «78».

Народная артистка Российской Федерации в интервью журналистам подчеркнула, что этот «вопрос уже решён»: соответствующий документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сейчас производится оформление других бумаг.

Луппиан сказала, что когда оно будет закончено, её представят труппе. Она отметила, что впереди её ждёт сложная работа по подбору режиссёров. Актриса добавила, что при этом она не прекратит играть в спектаклях.

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Напомним, в марте 2017 года с должности художественного театра Ленсовета ушел Юрий Бутусов. По словам режиссёра, его инициативы, связанные с переустройством театра не нашли понимания у директора организации и властей Санкт-Петербурга.

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