На Ставрополье пройдет XIII Международный юношеский конкурс пианистов

Пятигорск, Ставропольский край, , 14:07 — REGNUM XIII Международный юношеский конкурс пианистов им. В. И. Сафонова состоится в Пятигорске Ставропольского края с 1 по 6 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике правительства Ставропольского края. Конкурс пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ставропольского края.

В этом году для участия в конкурсе заявились юные музыканты из Сан-Франциско (США), Баку (Азербайджан), Тяньцзинь (КНР), Луганска (ЛНР), 35 регионов России, в том числе — 26 представителей Ставропольского края. Жюри конкурса возглавит Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель, генеральный директор Общества им. Фридерика Шопена и Международного конкурса юных пианистов им. Шопена в Москве, приглашенный профессор консерваторий Пекина, Токио и Сеула Михаил Александров.

Открытие мероприятия состоится в Ставропольском государственном театре оперетты Пятигорска. В рамках конкурса организаторы обещают проведение мастер-классов выдающихся музыкантов и педагогов лучших отечественных и зарубежных музыкальных вузов.

Первый Северо-Кавказский конкурс юных пианистов состоялся более 25 лет назад по инициативе музыкальной школы №1 им. В. И. Сафонова. С 1999 года конкурс проходит под патронатом губернатора края, а с 2007 года решением коллегии Министерства культуры РФ ему присвоен статус международного.