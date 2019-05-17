Из бюджета Бугульмы на Сабантуй-2019 потратят 2,5 млн рублей

Бугульма, Татария, , 13:10 — REGNUM Исполком Бугульминского района Татарии объявил тендер на организацию и проведение Сабантую-2019. Начальная цена «лота» — 2,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закупку проводят у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Аукцион пройдёт 27 мая 2019 года, средства на оплату услуг задействуют из бюджета Бугульминского района.

В задачи организатора входит культурная программа на площадке «Майдан» продолжительностью не менее шести часов, где будут задействованы ведущие на русском и татарском языках, детские коллективы — 200 человек, солисты-вокалисты — десять человек, вокально-хореографический ансамбль из десяти человек.

В числе задач исполнителя — предоставление национальных театрализованных костюмов для концертной программы, сценического комплекса со всем необходимым оборудованием, подготовка эскизов, изготовление, монтаж декораций и оформление сценической площадки, оформление центральных улиц города и площадки для празднования, обеспечение подарками для победителей соревнований по национальной борьбе «Корэш» и спортивных соревнований. В числе подарков — телевизор с диагональю не менее 50 дюймов, домашний кинотеатр, стиральная машина, холодильник с объемом холодильной камеры не менее 180 л, микроволновая печь, телевизор с диагональю не менее 22 дюйма, планшетный компьютер, пылесос, кухонный комбайн, блендер, мясорубка, мультиварка, дрель-шуруповерт, а также семь эпиляторов, аэрогриль и 16 спортивных наушников.

Также победитель тендера должен будет обеспечить приём приглашённых гостей, включив в меню среди прочего рыбное ассорти из угря, малосолёной сёмги, сырную тарелку из сыров маасдам, горгонзола, уху из стерляди. В задачах исполнителя — обеспечение работы выставки «Народного ремесла» с предоставлением четырёх домиков из деревянного бруса, обеспечение работы спортплощадки, транспорта для артистов, обеспечение мероприятия типографической продукцией и прочее.

Помимо этого, исполком отдельным лотом закупает услугу по приобретению, доставке и монтажу тента из ПВХ для проведения праздника «Сабантуй». Этот лот оценили в 1 701 948 рублей, средства также будут потрачены из районного бюджета, итоги закупки подведут 27 мая 2019 года. В этой закупке преимущество отдано также субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на организацию Сабантуя в Казани готовы были потратить 40,264 млн рублей. Контракт был заключён с единственным участником закупки — ООО «Пропраздник», учреждённым в октябре 2015 года, единственный владелец и он же директор ООО — Дмитрий Мартынов.

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В 2019 году минкультуры Татарии также планировало потратить более 18 млн рублей на обеспечение участия артистов в народном празднике Сабантуй-2019 в регионах России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Закупка на данные услуги проводилась двумя аукционами, итоги которых подведены 14 и 16 мая, итоговая цена по обоим контрактам составила более 14,7 млн рублей.